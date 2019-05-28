تشاووش أوغلو يهنئ نيجيرفان بارزاني برئاسة إقليم شمال العراق

أنقرة/ الخليج 365
هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، نيجيرفان بارزاني، على انتخابه لرئاسة إقليم شمال العراق.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، الثلاثاء، أن تشاووش أوغلو، اتصل هاتفيا ببارزاني، وأعرب عن تهانيه له.
وانتخب برلمان إقليم شمال العراق، الثلاثاء، نيجيرفان بارزاني، رئيسا للإقليم بغالبية أصوات النواب.
ورشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، رئيس الحكومة الحالي للإقليم ونائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الإقليم، فيما تنافس على المنصب 4 مرشحين مستقلين لا يمثلون أي حزب أو كتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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