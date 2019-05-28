"توركمن إيلي" ترصد تواجد "بي كا كا" الإرهابية قرب سنجار العراقية

الموصل/ الخليج 365
رصدت كاميرا قناة "توركمن إيلي" الفضائية العراقية، تواجد منظمة "بي كا كا" الإرهابية قرب قضاء سنجار التابع لمحافظة الموصل شمالي العراق.
ونشرت القناة (مقرها مدينة كركوك)، الثلاثاء، لقطات مصورة عن تواجد عناصر "بي كا كا" في قرية "خانه سور" الواقعة على بعد 23 كيلو متراً عن قضاء سنجار.
وأظهرت المشاهد وجود نقاط مراقبة للمنظمة في القرية، التي تعتبر أكبر مقر من بين مقراتها على الخط الحدودي بين سوريا والعراق.
وشوهدت رايات ما يسمى "وحدات الدفاع عن سنجار" التابعة لـ"بي كا كا"، إلى جانب العلم العراقي، كما علقت صور زعيم المنظمة "عبدالله أوجلان"، وما يسمى بمسؤولين آخرين فيها بالقرية.
وتسيطر "بي كا كا" على مبنى البلدية في القرية، وعلى أمنها، والمجلس البلدي فيها، وسائر المؤسسات.
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