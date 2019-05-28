الجيش المصري ينفي "ادعاءات" هيومن رايتس حول وجود انتهاكات

القاهرة/ الخليج 365

نفى المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، الثلاثاء، صحة ما أورده تقرير هيومن رايتس ووتش الدولية، بشأن وجود انتهاكات، قائلا إن بلاده "تتخذ كل التدابير القانونية وتراعي حياة المدنيين بسيناء".

وأوضح الرفاعي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن "التقرير جاء مغايرا للحقيقة ومعتمدا على مصادر غير موثقة".

وأشار أن "بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة مصر والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة".

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وقال إن "القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية وراعت المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة حياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إسرائيل إلى إعلان طبيعة انخراط قواتها في نزاع شمال سيناء المصرية، موجهة اتهامات إلى القاهرة بـ"ارتكاب انتهاكات" ضد المدنيين.

وقدمت المنظمة، في تقريرها، 11 توصية للحكومة المصرية بينها السماح للمنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة المُستقلة بالعمل في سيناء، ورفع القيود غير القانونية على تنقل سكان سيناء والأنشطة التجارية، وإجراء تحقيق في الانتهاكات، ونقل المحتجزين إلى سجون رسمية.

وسبق أن علقت الخارجية المصرية في 2017 على تقارير مشابهة عن سيناء أعدتها "هيومن رايتس" بالقول إنها "تقارير تكشف بوضوح مدى الانتقائية واللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وإغفال كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر، والالتزام الرسمي على أعلى المستويات السياسية، بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب، أو أية انتهاكات".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.