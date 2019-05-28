إطلاق سراح «إيرانية» سُجنت بسبب خلع حجابها في ساحة عامة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أطلقت السلطات الإيرانية سراح امرأة كان صدر حكم بسجنها لمدة عام؛ بسبب خلعها الحجاب الذي يُفرض ارتداؤه في الأماكن العامة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن بايام ديرافشان محامي السيدة قولها إنّ سلطات السجن استدعت ويدا موحدي وأبلغتها بأنّ مدة حبسها خففت وبات بوسعها المغادرة.

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت موحدي، وهي في أواسط العشرينيات من العمر، في أكتوبر الماضي بسبب خلعها حجابها في ساحة انقلاب في طهران.

وأوضح المحامي أنّ السلطات القضائية دانت موحدي بتهمة "الحض على الفساد والفجور" وحكمت عليها محكمة في طهران بالحبس عامًا واحدًا في 2 مارس الماضي.

وقال المحامي إنَّ موكّلته كانت قد أبدت رفضها فرض الحجاب، وأنّها كانت تريد التعبير عن رأيها من خلال "احتجاج مدني".

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وهو ليس أول احتجاج لموحّدي ضد فرض الحجاب، ففي ديسمبر 2017 وقفت موحدي سافرة في ساحة انقلاب وهي تلوح بعصا طويلة عليها حجابها الأبيض، وقد حذت نساء حذوها في مدن إيرانية عدة.

وتعتبر الساحة أحد أكثر الأماكن اكتظاظًا في العاصمة الإيرانية.

وفي أعقاب الثورة الإسلامية في العام 1979، فرض الحجاب في جميع أنحاء إيران حيث تجبر النساء على ارتداء ملابس محتشمة، وتطبق السلطات بكل صرامة قانون الزي الإسلامي مع حلول رمضان سنويًّا.

لكنَّ الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في عدد النساء اللواتي يتحدين قواعد اللباس الشرعي في إيران، وبات الحجاب في أحيان كثيرة لا يغطي كل شعرهن.