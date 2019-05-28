السعودية تتصدر.. مكاسب في 8 بورصات عربية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي صعدت غالبية البورصات العربية في نهاية تداولات الثلاثاء، مدعومة بتراجع وتيرة المخاوف لدى المستثمرين حيال التوترات الجيوسياسية بين الصين وأمريكا، في وقت تذبذت فيه أسعار النفط.

وبحلول الساعة (14.46تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو بنسبة 0.7 بالمئة أو ما يعادل 49 سنتا إلى 69.62 دولارا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يوليو بنسبة 0.31 بالمئة أو 18 سنتاً إلى 58.83 دولار للبرميل.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر بالعالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 2.02 بالمئة إلى 8550 نقطة، مدعوما بمكاسب أسهم المصارف والبتروكيماويات.

وارتفعت بورصة مسقط بنحو 1.4 بالمئة إلى 3918 نقطة، مع صعود أسهم "بنك ظفار" بنسبة 4.5 بالمئة و"ريسوت للأسمنت" بنسبة 3.16 بالمئة و"الباطنة للطاقة" بنحو 2.56 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 1.24 بالمئة إلى 2607 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك يتقدمها "إعمار العقارية" بنسبة 4.21 بالمئة و"دبي للاستثمار" بنحو 1.61 بالمئة و"الإمارات دبي الوطني" بنسبة 0.45 بالمئة.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي المجاورة بوتيرة أقل بلغت نسبتها 0.26 بالمئة إلى 4791 نقطة، مع ارتفاع أسهم "دانة غاز" بنسبة 4.5 بالمئة و"أبوظبي التجاري" بنحو 2.97 بالمئة و"الدار" بنسبة 1.76 بالمئة.

وصعدت بورصة قطر بنحو 1.15 بالمئة إلى 9896 نقطة، مع ارتفاع أسهم قيادية مثل "بروة العقارية" بنسبة 4.5 بالمئة و"بنك الدوحة" بنسبة 2.5 بالمئة و"صناعات" بنسبة 0.7 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 1.04 بالمئة إلى 6153 نقطة، فيما زاد المؤشر العام بنحو 0.76 بالمئة ليغلق عند 5671.36 نقطة.

وربحت بورصة البحرين ما نسبته 1.02 بالمئة إلى 1427 نقطة، وسط صعود شبه جماعي للأسهم يتصدرها "البحرين الإسلامي" بنسبة 9.26 بالمئة و"مؤسسة ناس" بنسبة 4.5 بالمئة و"الخليجي التجاري" بنحو 3.3 بالمئة.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.48 بالمئة إلى 14028 نقطة، مدعومة بعمليات شرائية للمؤسسات الأجنبية والمحلية.

في المقابل، انخفضت بورصة الأردن وحيدة، إثر تعرضها لعمليات بيع هامشية لينخفض مؤشرها العام بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1810 نقطة.

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فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 2.02 بالمئة إلى 8550 نقطة.

مسقط: بنسبة 1.4 بالمئة إلى 3918 نقطة.

دبي: بنسبة 1.24 بالمئة إلى 2607 نقطة.

قطر: بنسبة 1.15 بالمئة إلى 9896 نقطة.

الكويت: بنسبة 1.04 بالمئة إلى 6153 نقطة.

البحرين: بنسبة 1.02 بالمئة إلى 1427 نقطة.

مصر: بنسبة 0.48 بالمئة إلى 14028 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.26 بالمئة إلى 4791 نقطة.

فيما انخفضت سوق:

الأردن: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1810 نقطة.