الكلباني يرفض الفصل بين الرجال والنساء في الصلاة... و"مواقع التواصل" توجه له انتقادات شديدة

وقال الكلباني، إن فصل النساء والرجال لم يحدث في عهد النبي محمد.

وأكد الكلباني في حديث له بقناة SBC السعودية أن عملية الفصل بين الرجال والنساء لم يقل الرسول بها وأنها ناتجة عن "الوسوسة".

وأثار حديث الكلباني المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال محمد العويني: "للأسف الكلباني من بعد مادخل الاعلام تغير كثير في كل شي في كلامه في مقابلاته بدأ بالخرفان وأنواع الخرفان وطبخها والحين يطالب باختلاط الرجال والنساء في الصلاه وبدون ساتر بينهم استغفرالله ياشيخ ترا الشي اذا زاد عن حده يرجع ضده اخاف بكره يقول الصلاه حريه شخصيه غير واجبه على المسلم".

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وقال تركي نغيمش: "نود أن نقول لك أن الاختلاف بالنساء فكانت نساء الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابيات يسترن ثيابهن وخمارهن ولايبدن زينتهن) وكان هذا هو الساتر ولآن لابد من وضع الستار أو الحاجز لكي لايفتن المصلي".

فيما قالت مغردة إنها تطالب بزيادة الستائر، لا منعها.

أما صاحب حساب الزنعري فقال: "ماسمعت المقطع لكن هو الكلباني وش يضره ومانوع الالم اللي يسببه له ولعقليه مثله فيما لو كان هناك ساتر بين الرجال والنساء في المساجد".