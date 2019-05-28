خبير عسكري يوضح كيف سترد سوريا على الانتهاكات الإسرائيلية

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اللواء محمد عباس، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، قال باتصال مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن هناك أهدافا استراتيجية لدول الجوار الإقليمي وكيانات تحيط بسوريا تنفذ في إطارها مشروعا إقليميا يرمي إلى السيطرة على سوريا التي تعتبر شرق المتوسط وبوابة خطوط الغاز والنفط، والخط النهائي للحزام أو مشروع طريق الحرير الصيني، وكذا المستقر الروسي في شرق المتوسط.

وأضاف الخبير العسكري، وسوريا هي الطريق الذي يمكن من خلاله منع إيران وروسيا والصين من الوصول إلى البحر المتوسط.

وتابع عباس، ما يجري اليوم من اعتداءات إسرائيلية على الجنوب السوري ومواقع إطلاق الصواريخ وفقا لنشاطات "صهيوتركية أمريكية" مازالت تستخدم الإرهاب من أجل تدمير الدولة السورية، عبر مجموعات من الجيوش البديلة والتي يمدونها بالدعم المادي واللوجستي الكامل.

وأكد الخبير العسكري، أنه في كل مرة تتعرض فيها القوات البديلة وهي "داعش" و"النصرة" و"قسد" ومئات الأسماء الأخرى الموجودة لضربات قوية من الجيش السوري، تجعلها عاجزة عن تنفيذ الأوامر التركية والأمريكية والصهيونية، يتدخل التركي في الشمال أو الإسرائيلي في الجنوب أو الأمريكي في الشرق.

وأوضح عباس أنه لا يمكن الفصل بين القوات الأمريكية البديلة المتمثلة في المليشيات الإرهابية وبين القوات الأصيلة.

وأشار الخبير العسكري إلى أن الرد السوري هو قائم في الوقت الراهن ولم يتأخر، فالجيش السوري يحارب إسرائيل بالفعل في الداخل وأيضا أمريكا وتركيا عبر المليشيات الموالية لهم، عملية الرد ليست في الشو الإعلامي بإطلاق صواريخ أو مدفعية على الكيان الصهيوني، نحن في إطار حرب والأمر يتطلب التنسيق مع أصدقائنا وحلفائنا.

ولفت الخبير العسكري إلى أن كل الأعمال التي تتم في إطار مكافحة الإرهاب في سوريا تتم بشكل متناغم ومنسجم ضمن إطار التحالف.

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مشيرا إلى أنه عندما يتم تحرير الجولان المحتل من جبهة النصرة وداعش ومشتقاتهما، في تلك الحالة سيهزم الإسرائيليون، ولن يتمسك بالجولان عندما يجد أن القوات السورية باتت من القوة والمنعة بمكان وأنها وحلفاءها اليوم قادرون على فرض مؤشرات ومعايير تعارض طبيعة المشروع الأمريكي في المنطقة.

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية مساء أمس الاثنين بمقتل عسكري وجرح آخر وتدمير آلية عسكرية، جراء قصف إسرائيلي على تل الشعار في ريف القنيطرة.

وصرح مصدر عسكري لقناة "الإخبارية" السورية بأنه "في تمام الساعة 21:10 (بالتوقيت المحلي) قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة"، مضيفا أن القصف أسفر عن مصرع مقاتل وإصابة آخر.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، أن سلاحه الجوي شن غارة استهدفت منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات في منطقة تل شعار بالقنيطرة جنوب غربي سوريا.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في "تويتر"، أنه "في وقت سابق من اليوم رصد إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه طائرة عسكرية إسرائيلية كانت في تحليق اعتيادي شمال البلاد، وأن قذيفة المضادات السورية سقطت داخل سوريا".

وأضاف، "ردا على ذلك، أغار الجيش الإسرائيلي قبل قليل على المنصة التي أطلقت منها النيران".