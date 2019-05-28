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© Sputnik . Alexei Danichev
وأضاف نوفل "نحن نعمل على ترتيبات اجتماعات هذه اللجنة، التي ستعقد في موسكو لاحقا، لكن سيكون اللقاء بين الوزيرين (وزير الاقتصاد الروسي والفلسطيني) على هامش المؤتمر (منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي)، سنعمل على تنظيم عدد من اللقاءات. وزير الاقتصاد الفلسطيني سيلتقي مع نظيره الروسي، وهذا اللقاء سيكون من بين اللقاءات الأخرى".
وتنظم فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام 1997، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، إلى جانب سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم "منتدى دافوس الروسي"، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.
وتعقد فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2019 في الفترة بين الـ 6-8 حزيران/ يونيو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فلسطين: وزير الاقتصاد الوطني يتوجه إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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