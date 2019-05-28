مصر... المتحدث العسكري يرد على ما ورد بتقرير "هيومان رايتس ووتش" حول سيناء

أكد المتحدث العسكري على قيام القوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، ومراعاتها لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية. © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh وأشار الرفاعي إلى تنفيذ المنطقة العازلة على الشريط الحدودى طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1008) لعام 2015 وتعويض المتضررين عن طريق محافظة شمال سيناء وتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالى (10016) وحدة سكنية. ولفت المتحدث العسكري إلى قيام القوات المسلحة بدعم جهود الدولة في المشاريع التنموية فى سيناء بالإشراف على تنفيذ (312) مشروعا فى كافة المجالات المختلفة وذلك للإرتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء. مؤكدا على نجاح القوات المسلحة في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين من مخاطر الإرهاب بشمال سيناء.

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