الناطق باسم طالبان: تقارب مع واشنطن في لقاء الدوحة والمشكلة في جدول انسحاب الأمريكان

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موسكو — سبوتنيك. وقال شاهين للصحفيين: "نأمل أن تنتهي الاتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاجتماعات القادمة. لقد كانت لدينا خلافات جدية مع الفريق الأمريكي، وقمنا بإزاحة معظمها وجرى تقارب للمواقف. لكن يبقى السؤال الرئيسي الجدول الزمني لسحب القوات. وسنتحدث عن هذا في المستقبل".

وأضاف: "أعتقد أنه ينبغي رفع العقوبات. لأنه عندما يكون ممثلونا خاضعين للعقوبات، بما في ذلك المفاوضون، فلا يمكنهم التحرك بحرية. الآن هم ليسوا تحت العقوبات بشكل مؤقت، نأمل أن يتم ذلك بشكل دائم".

ومنذ عام 2001، تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعملية عسكرية في أفغانستان ضد حركة طالبان وغيرها من الجماعات، وتعد هذه الحملة العسكرية الأطول في تاريخ القوات المسلحة الأمريكية.

وفي عام 2018 ، قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية جديدة للعمل في جنوب آسيا، والتي تشمل مشاركة بلدان المنطقة بنشاط أكبر في حل النزاع في أفغانستان.

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واليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن روسيا تؤيد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان.

وقال لافروف خلال جلسة مخصصة لمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأفغانستان: "روسيا مقتنعة بأن النزاع في أفغانستان ليس له حل عسكري".

وتابع: "الطريقة الوحيدة الممكنة للتسوية هي التوصل إلى سلام من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. نحن نؤيد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من البلاد، وندعو جميع الأطراف الأفغانية إلى بدء المفاوضات في أسرع وقت ممكن بمشاركة مجموعة واسعة من القوى الاجتماعية والسياسية".