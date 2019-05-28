نائب وزير الخارجية الروسي: "النصرة" تسيطر على 99 بالمئة من إدلب

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين اليوم الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي إن نفوذ المقاتلين التابعين لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) انتشر في منطقة إدلب السورية بنسبة 99٪ من الأراضي خلال ستة أشهر.

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وأضاف فيرشينين: "في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، كان لمسلحي "هيئة تحرير الشام" تأثير على 60 ٪ من منطقة خفض التصعيد في إدلب، وفي نهاية مايو أصبحت النسبة 99 ٪".

وأكد أنه خلال الشهرين الماضيين، أصبحت هجمات المسلحين على حميميم ، حيث تتمركز القوات الروسية، أكثر تواتراً.

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الجنرال فيكتور كوبتشيشين، أعلن أمس الإثنين أن نحو 450 من مسلحي جماعة "جبهة النصرة" [المحظورة في روسيا] قاموا بمهاجمة مواقع الجيش السوري في محافظة حماة بالدبابات وراجمات الصواريخ.

وقال كوبتشيشين في إحاطة: "في ليلة الـ 26 من شهر أيار/ مايو، قام مسلحو "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) والتشكيلات الحليفة لهم، في وقت واحد ومن اتجاهين، بمهاجمة مواقع القوات الحكومية في منطقة كفر نبودة شمالي محافظة حماة".