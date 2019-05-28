اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

مكة: تزينت شوارع مكة المكرمة بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث، والتي تُعقد بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقامت أمانة العاصمة المقدسة برفع أعلام ووحدات إضاءة تجميلية بمناسبة القمم الخليجية والعربية والإسلامية. Advertisements أعلام الدول المشاركة في قمم مكة الثلاث - العربية وتستضيف مكة المكرمة أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من رمضان. وتنعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.