دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذه هي الأسباب الأربعة التي من أجلها نحب هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019

أطلقت هواوي اليوم أحدث هواتفها من سلسلة Y، هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019. ويحتوي هذا الهاتف على أكثر الميزات إثارة على الإطلاق: شاشة عرض كاملة مطلقة وكاميرا سيلفي منبثقة تلقائية مع مزايا أخرى فاخرة توجد عادة في أجهزة رائدة. ويتميز هذا الهاتف بأنه عصري وقوي. دعونا نستكشف المزايا الأربعة التي نحبها في هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019.

© alqiyady هذه هي الأسباب الأربعة التي من أجلها نحب هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019

دون إطار تماما مع شاشة هائلة

يأتي هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 مع تصميم بدون إطار فريد من نوعه، وهو شاشة عرض فائقة. ويبلغ قياس الشاشة 6.59 بوصة وهي تلفت الانتباه مباشرة، كونها مختلفة كليا عما اعتدنا عليه – فهي خالية من الثلمات والحفر أو المنزلقات. مع تصميم يسمح بأكبر قدر ممكن من حجم المشاهدة، يلبي هذا الجهاز احتياجات المستخدمين المطالبين بمستويات عرض كبيرة ولا يقبلون المساومة عندما يتعلق الأمر بلعب الألعاب ومشاهدة الأفلام أو حتى تصفح الانترنت وتطبيقات الهاتف.

كاميرا منبثقة تلقائية رائعة

السبب الرئيسي وراء تمتع هذا الهاتف بتجربة شاشة عرض كبيرة هو الكاميرا المنبثقة التلقائية. تبلغ دقتها 16 ميجابكسل ولا يمكن رؤيتها كونها تختفي ضمن جسد الجهاز. يتم تفعيلها عندما تريد التقاط صور السيلفي وتظهر خلال ثانية واحدة فقط.

يعتلي خلف الجهاز ثلاثة كاميرات: 16 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. تتمكّن من خلال الكاميرتين 16 ميجابكسل + 8 ميجابكسل من التقاط صور واضحة بجودة عالية وتباين مرتفع. وتتميز عدسة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة قياس F/1.8 بحيث يدخل المزيد من الضوء نحو الحساس لتتمكن من التقاط صورا تنبض بالحياة وغنية بالألوان حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. في حين تعمل كاميرا 2 ميجابكسل بتناغم مع عدسة 16 ميجابكسل لتزودك بصور تتباهى بعمق حقل يشابه الحياة الواقعية.

أداء استثنائي

مع بطارية كبيرة سعة 4,000 مللي أمبير ساعي، تستطيع الآن لعب الألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو لفترات زمنية طويلة دون القلق من نفاد الطاقة أو الحاجة إلى فواصل شحن. وفي قلب هذا الجهاز هناك معالج كيرين Kirin 710F، والذي يزود هاتفك بأداء استثنائي ويزيد من فعالية الطاقة. وهناك أيضا واجهة المستخدم EMUI 9 والتي تفهم سلوك المستخدم واحتياجاته من الهاتف وبناء على ذلك تخصص الموارد، كونها قادرة على تعلم وتحليل سلوك المستخدمين وتقديم تجارب محسنة وسلسة أثناء استخدام الهاتف.

علاوة على ذلك، يأتي هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 مع 4 جيجابايت من الرام و128 جيجابايت من سعة التخزين بحيث تحصل دائما على مساحة كافية لحفظ صورك وفيديوهاتك وأي ملفات أخرى على هاتفك.

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تجربة ألعاب من المستقبل

وللاستفادة القصوى من هذه الشاشة الكبيرة يقدم هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 تجربة ألعاب من المستقبل. يستخدم الهاتف الذكاء الاصطناعي بطريقة مبتكرة للتعرف على سيناريوهات الألعاب وأحاسيس الحياة الواقعية.

*ترقية البرنامج عبر HOTA ضرورية لتمكين هذه الميزة على PUBG Mobile خارج الصين

السعر والتوفر

يتوفر الهاتف الذكي HUAWEI Y9 Prime 2019 للطلب المسبق بدءًا من 23 مايو 2019، وسيطرح في متاجر تجربة هواوي بدءًا من 30 مايو 2019. يبلغ سعره 949 درهماً، ويتوفر بألوان أسود منتصف الليل والأزرق الياقوتي والأخضر الزمردي. وتقدم هواوي للعملاء مجاناً مكبر الصوت النقال ساند ستون من هواوي ضمن رزمة كل طلب مسبق لهذا الهاتف.المزيد:

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