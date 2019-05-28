دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا Honor تحضر أحلى عيدية لمن يشارك في هذا الاختبار: أجب عن السؤال واربح عيدكم مبارك متابعينا الأعزاء. العيد قرب ونحن محضرين لكم أحلى عيدية من Honor Arabia. © layalina HONOR10i الجديد بتصميمه العصري وكاميراته الثلاث الخلفية المدعمة بالذكاء الاصطناعي تلقون تحت الشروط للدخول في السحب والفوز بهاتف HONOR10i الجديد بتصميمه العصري وكاميراته الثلاث الخلفية المدعمة بالذكاء الاصطناعي وأكيد طبعاً أقوى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتلتقط فيها كل لحظاتك الرائعة والمميزة. 1- فولو لحساب @HonorArabia على انستقرام 2- لايك لأول صورة في حساب HONOR Arabia 3- أجيبوا عن سؤال الاختبار التالي وهو: أي لون تحبون تربحون (أحمر، أزرق) ملاحظة : فائزين فقط بيربحوا معنا والمسابقة للجميع. Advertisements View Survey تم نشر هذا المقال مسبقاً على القيادي. لمشاهدة المقال الأصلي، انقري هناالمزيد: HUAWEI MateBook 13 حاسوب بمواصفات يبحث عنها الشباب Honor 8X هو الاختيار المثالي لمحبي ألعاب الموبايل Honor 8X: تجربة سينمائية تستمتع بها في حلّك وترحالك تم نشر هذا المقال على موقع ليالينا

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