شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولات مبيد حشري تنهي حياة طفل وتصيب أسرته باختناق في الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شرطة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بأن طفلاً آسيوياً (10 أعوام)، توفي نتيجة استنشاق مادة سامة، استخدمت لمكافحة الحشرات في شقة مجاورة لمسكنه، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي الموافق 24 مايو الجاري عندما تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغاً من مستشفى القاسمى بالشارقة، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً يفيد بوفاة طفل من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر "10" أعوام نتيجة استنشاقة لمادة سامة تستخدم لمكافحة الحشرات، بينما أصيبت شقيقته التوأم وأمه ووالده بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم لنفس المادة السامة، وذلك بمنزلهم بإحدى المناطق بالإمارة.

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وكشف تقرير لشرطة الشارقة أنه تم العثور على عدد 32 قرص مبيد حشري موزعة بداخل الشقة السكنية المجاورة للشقة التي تقطنها أسرة الطفل المتوفى، مما تسبب في حالة الوفاة والإصابات الأخرى الناتجة عن استنشاقه، إذ تبين أن المادة التي استنشقها الطفل المتوفي وأسرته مادة (فوسفيد الألمنيوم) المحظورة والممنوع استخدامها في المناطق السكنية، والتي ينتج عنها (غاز الفوسفين)، الذي غالباً ما يتسرّب إلى الشقق المجاورة عبر فتحات التهوية، فيتسبب في حالات التسمم القاتلة.

وناشدت الشرطة أفراد المجتمع بالتحوط عند استخدام المبيدات الحشرية بكافة أنواعها والتعامل مع الشركات المرخصة والمعتمدة من الجهات المختصة بالإمارة، حيث يمكن التعرف عليها من خلال موقع البلدية أو الاتصال بالخط الساخن (993) الخاص ببلدية الشارقة، منوهاً أنه عند الانتقال إلى موقع الحادث لوحظ وجود ملصقات صادرة عن البلدية تحذر من استخدام المبيدات الغير مرخصة، والتي تمثل خطر على صحة الأفراد، الا أن العديد من قاطني الشقق لايعيرون لتلك التحذيرات أهمية، ما يتسبب في وقوع الحوادث المشابهة، متمنياً السلامة للجميع.