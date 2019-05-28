شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار سياساتها لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، والتسهيلات للمواطنين والمقيمين ، اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات قرارا بتعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لأكثر من 1500 خدمة حكومية في كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأيضا تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة، وبما يدفع عجلة التنمية والرفاه للأجيال القادمة، بحسب "البيان".

ويستهدف القرار تعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وجعل دولة الإمارات وجهة مميزة للاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم في بيئة الأعمال بالدولة ودعم استقرارها إلى جانب تحقيق التوازن لمنظومة الايرادات للحكومة بالتوازي مع النظام الضريبي، وتعزيز زيادة فرص العمل، ورفع تنافسية الدولة عالميا.