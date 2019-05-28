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وزير الداخلية الكويتى يبحث مع مسئول بريطانى التعاون فى مجال الأمن السيبرانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح، مع السفير المفوض لشؤون الأمن السيبرانى لبريطانيا فى الخارج الدكتور هنرى بيرسون، سبل تعزيز التعاون الأمنى المشترك.

وقالت الداخلية الكويتية - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء، عددا من الموضوعات التى تتعلق بالأمن السيبراني.

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وأضاف البيان أن الشيخ خالد الجراح، أكد خلال اللقاء – الذى حضره السفير البريطانى لدى الكويت مايكل دافنبورت - عمق وتميز العلاقات الأمنية بين الكويت وبريطانيا.

من جانبه، أشاد المسئول الأمنى البريطاني، بدور الكويت فى إحلال السلام بالمنطقة، مثمنا ما تم مناقشته من موضوعات خلال اللقاء، مؤكدا فى الوقت نفسه عمق العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين فى جميع المجالات، خاصة المجال الأمنى.

 

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