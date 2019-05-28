شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية لبنان: بدء مرحلة وضع اللمسات النهائية على شكل مفاوضات ترسيم الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية أن مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، نقل إلى لبنان الجواب الإسرائيلى على الطرح الذى سبق وتقدم به الرئيس اللبنانى ميشال عون، فى شأن المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين، مشيرة إلى أن الأجواء تتسم بالإيجابية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، للسفير ساترفيلد، اليوم، حيث جرى البحث فى المفاوضات حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأشارت الخارجية اللبنانية – فى بيان لها فى شأن اللقاء – إلى أن لبنان تبلغ الموقف الإسرائيلى وفقا لطرحه حول هذا الموضوع، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتابع السفير ساترفيلد جولاته بين لبنان وإسرائيل، على الرغم من عدم وجود "عوائق جوهرية" أمام تطبيق هذا الطرح اللبنانى ووضعه حيز التنفيذ.

وأكدت الخارجية اللبنانية أنه قد بدأت مرحلة وضع اللمسات النهائية على شكل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ودور الأطراف المعنية بها وهى الأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى مواكبة أمريكية لهذه المفاوضات.

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ويتولى ساترفيلد مسئولية الوساطة فى ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وسبق له وأن قدم طروحات للمسئولين اللبنانيين فى شأن ترسيم الحدود البحرية، وهو الملف الذى يسعى لبنان إلى حسمه سريعا حتى يتسنى له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الواقعة ضمن مياهه الإقليمية فى البحر المتوسط التى تضم حقول النفط والغاز.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد سلم السفيرة الأمريكية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد قبل نحو 3 أسابيع "أفكارا حول آلية عمل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان" ولم يتم الإعلان عن تفاصيلها.. كما أعلن رئيس المجلس النيابى نبيه برى مؤخرا استعداد بلاده لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية عبر الآلية التى سبق وأن اعتمدت فى ترسيم الخط الأزرق (الخط الفاصل مع إسرائيل الذى وضع عام 2000 ) بإشراف الأمم المتحدة.

يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا فى ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز فى البحر المتوسط، خاصة فى المناطق الحدودية والحقول النفطية التى تقع فى أماكن مشتركة بين البلدين.