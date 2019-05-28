مصر.. تأييد حكم بإعدام 17 شخصا إدينوا باستهداف كنائس

القاهرة/ الخليج 365-

أيدت محكمة طعون عسكرية مصرية، الثلاثاء، حكما بإعدام 17 متهما أدينوا باستهداف دور عبادة مسيحية قبل عامين، وفق مصدر قانوني وإعلام محلي.

ووفق إعلام محلي "قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، بتأييد حكم محكمة جنايات عسكرية الإسكندرية، بمعاقبة 17 متهمًا بالإعدام، والسجن المؤبد لـ19 متهمًا بينهم سيدة، والسجن 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن 10 سنوات لآخر، وذلك فى اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجير الكنائس الثلاث".



وأكد مصدر قانوني للأناضول، هذا الحكم ذاته، الصادر من المحكمة العليا للطعون.

وأشار إلى هذا الحكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى، وفق القانون المصري.

وفي 10 نوفمبر/تشرين ثان 2018، قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد (25 عاما) لـ 19 متهما والسجن 15 سنة لـ 9 متهمين".

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وأصدرت حكما بالسجن 10 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين اثنين، وذلك على خلفية اتهامات عدة بينها استهداف عدة كنائس العام الماضي أسفرت عن "قتل 82 فردا والشروع في قتل 166 آخرين وتخريب الممتلكات العامة".

ولم تعتاد المحاكم العسكرية أن تصدر بيانا بشأن قرارتها، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأن حديث المصدر القانوني.

وفى 21 مايو/ أيار 2017، أحال النائب العام نبيل صادق، 48 شخصا للقضاء العسكري لاتهامهم بالضلوع في تفجير 3 كنائس في القاهرة وطنطا والإسكندرية في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وأبريل/ نيسان 2017، وأسفرت عن مقتل العشرات.

ومنذ 7 مارس/ آذار 2015، وحتى 20 فبراير/ شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.

فيما ينتظر عشرات آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدر بحقهم أحكاما نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

ووفق القانون المصري فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدانين فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما.

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