مقتل 4 مدنيين في قصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد

إدلب / أشرف موسى / الخليج 365

قتل 4 مدنيين في قصف جوي ومدفعي للنظام السوري وحلفائه منذ صباح الثلاثاء، على منطقة خفض شمالي سوريا، ليبلغ عدد القتلى خلال 24 ساعة الماضية 21 مدنيا.

وقالت مصادر في الدفاع المدني لمراسل الخليج 365، إن مدنيَّين اثنين قتلا في قصف جوّي على بلدة معرتحرمة، فيما قتل مدني في كل من بلدة إحسم، و قرية سفوهن، في ريف إدلب الجنوبي.

وأشارت المصادر، إلى سقوط عشرات الجرحى في القصف الجوي والمدفعي، الذي استهدف معظم مدن وبلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، وريفَي حماه الشمالي والغربي.

وأوضحت المصادر، أن مشفى دار الحكمة في مدينة كفرنبل، ومستوصف في قرية ركايا، خرجا عن الخدمة بعد استهدافهما بقصف جوي للنظام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.