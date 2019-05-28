الصحف السويسرية تؤكد إقتراب #جروس من قيادة #الأخضر_السعودي

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صحيفة الخليج الإلكترونية
كشفت صحيفة “Neue Zürcher Zeitung” السويسرية، عن رغبة السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي لنادي الزمالك المصري، في تولي الإدارة الفنية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
ورصدت الصحيفة السويسرية، حديث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي أكد انتهاء علاقة جروس بنادي الزمالك بعد انتهاء تعاقده بنهاية الشهر الجاري، وأنه تدخل بين شوطي لقاء نهضة البركان المغربي، وطلب من اللاعبين عدم الاستماع لجروس.
وأكدت الصحيفة أن جروس لديه رغبة كبيرة في الرحيل عن الزمالك بسبب علاقته المتوترة مع رئيس النادي، وأنه يطمح لتولي الإدارة الفنية للمملكة العربية السعودية.
يذكر أن جروس كان قد تولى تدريب الأهلي في الفترة من 2014-2017، وحقق الثلاثية المحلية “دوري المحترفين، وكأس الملك، وكأس ولي العهد”.
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