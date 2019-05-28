الاتفاق يهدد بالانسحاب من مفاوضاتها مع التوجولي لابا كودجو

صحيفة الخليج الإلكترونية هددت إدارة نادي الاتفاق بالانسحاب من مفاوضاتها مع التوجولي لابا كودجو، هداف فريق نهضة بركان المغربي لكرة القدم، بعد مزايدة وكيل أعماله على قيمة العرض المقدَّم من الاتفاقيين. وكشفت مصادر خاصة، أن وكيل أعمال اللاعب بدأ في رفع سعر التعاقد مع موكله في محاولة للحصول على أعلى قيمة، وهو ما رفضته إدارة الاتفاق التي علَّقت المفاوضات مؤقتًا، وهددت بصرف النظر نهائيًّا عن التعاقد مع كودجو، والبحث عن لاعب بديل في حال إصرار وكيله على موقفه.

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