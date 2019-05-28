بعثة #النصر تغادر إلى #قطر استعدادا لمواجهة ذوب آهن في أبطال آسيا

صحيفة الخليج الإلكترونية تستعد بعثة نادي النصر إلى مغادرة الرياض، متوجهة إلى قطر استعدادا لمواجهة ذوب آهن الإيراني في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا. ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، خلف ذوب آهن أصفهان المتصدر بـ 11 نقطة. Advertisements وكان الأتحاد الآسيوي قد قام بتأجيل مباراة النصر ومنافسه الإيراني والتي كان مقررا إقامتها الثلاثاء الماضي في العراق. وتطير بعثة النصر إلى قطر على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة المنافس الإيراني غدا الأربعاء. وضمن النصر التأهل لدور الـ 16 من البطولة، برفقة ذوب آهن، على أن يواجه الصاعدين من المجموعة الأولى “الوحدة الإماراتي، والاتحاد”.

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