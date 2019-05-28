اعتقال نجم #ريال_مدريد السابق بتهمة تشكيل عصابي للتلاعب في النتائج

أعلنت الشرطة الإسبانية، اعتقال مجموعة من لاعبي كرة القدم في الدوري الإسباني، بسبب الاشتباه في تكوين منظمة إجرامية للتلاعب في نتائج المباريات.

وكشفت صحيفة “البايس” الإسبانية، أن مجموعة الاعتقالات جاءت بعد تحقيقات واسعة خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يمنح المزيد من التفاصيل.

وأوضحت الشرطة الإسبانية، أنه تم القبض مجموعة من اللاعبين الحاليين والسابقين من أندية من دوري الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، إضافة إلى بعض المسؤولين.

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وأكدت أن إن هذه المنظمة تم تكوينها من أجل الربح المادي من التلاعب في نتائج المباريات.

وشملت القائمة الاعتقالات كل من راؤول برافو لاعب وسط ريال مدريد السابق، بورجا فرنانديز، سامو سايز ، وغيرهم من لاعبي كرة القدم من الدرجة الأولى والثانية الإسبانية.

وانتهى موسم 2018-2019 بدوري الدرجة الأولى الإسباني بتتويج برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، بينما هبط الثلاثي جيرونا، هويسكا ورايو فايكانو لدوري الدرجة الثانية.