جيوفينكو يعود إلى كندا واستقبال رائع من جماهير تورنتو

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صحيفة الخليج الإلكترونية
حرص الإيطالي سباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال، على استغلال إجازته والسفر إلى كندا، من أجل دعم تورنتو فريقه السابق في مباريات الدوري الأمريكي.
وحصل جيوفينكو على إجازة لمدة 15 يوم من تدريبات الهلال، بعد انتهاء الموسم، قرر العودة إلى مدينة تورنتو التي لا يزال من أشد المعجبين بها.
وكشفت صحيفة “univision” أن جيوفينكو حضر مباراة تورنتو و سان جوزيه، وجلس بجوار رئيس النادي.
وأظهرت كاميرا الملعب جيوفينكو، وقامت الجماهير بالتصفيق له، ووقف النجم الإيطالي لتحيتهم ووضع يديه على قلبه امتانا لهم.
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