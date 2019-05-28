النصر يكافئ #العويشير ويبحث عودته إلى العالمي مجددا

كشفت تقارير صحفية عن تفكير مسئولي نادي النصر، في بحث إمكانية عودة عبد الله العويشير حارس مرمى نادي أحد إلى الفريق في الموسم الجديد.

وكان العويشير قد انتقل إلى صفوف نادي أحد في الموسم الماضي، بعد توقيع مخالصة مالية مع النصر.

وأشارت مصادر مقربة من النصر، إلى تفكير مجلس الإدارة في مكافئة العويشير بعد دوره في حسم العالمي للقب دوري المحترفين للموسم المنصرم.

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وطلب مجلس النصر، من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، موقفة من التعاقد مع العويشير في الموسم المقبل، والاستفادة الفنية المنتظرة منه.

يذكر أن العويشير، أثار أزمة بعد مباراة فريقه أمام الهلال في محيط الرعب، بسبب رقصة الدودة التي استفز بها جماهير الزعيم، بعد دوره في فقد الأزرق لنقطتين في سباق الظفر بلقب الدوري الذي نجح النصر في التتويج به.

وتلقى العويشير دعوة من سعود آل سويلم رئيس النصر، للاحتفال بدرع الدوري في مقر النادي برفقة زملاءه اللاعبين.