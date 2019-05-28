كلوب مستعد لمفاجأة #محمد_صلاح ويعلن جاهزية #فيرمينو لنهائي الأبطال

صحيفة الخليج الإلكترونية

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن حالة مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو من المشاركة في مواجهة توتنهام، في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

وغاب فيرمينو عن مواجهة برشلونة في إياب الدور نصف نهائي، والتي فاز بها ليفربول برباعية نظيفة، بداعي الإصابة بسبب شد عضلي.

وقال كلوب في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء: “فيرمينو شارك في جزء من التدريبات الأسبوع الماضي، حيث سيعود بداية من الغد للمشاركة في المران غدا”.

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وأضاف: “بوبي يبدو مما رأيته في حالة جيدة، أنا متأكد أنه سيكون كذلك”.

وواصل: “نحن متحمسون جدا بخصوص الحصول على فرصة أخرى، للتتويج من المرجح أن نكون أكثر خبرة لكن لا يبدو أن هذا سيؤثر”.

وأوضح: “نستعد فنيا ونفسيا للاستعداد لموقف مثل إصابة صلاح في نهائي العام الماضي، حيث عملنا طوال الموسم على التحضير لهذه المواقف”.

وأتم: “إصابة محمد صلاح ليست ذكرى جميلة، نتمنى ألا يتكرر الأمر مجددا”.