صدمة! : لاعب المنتخب #المغربي ينفي انتقاله لـ #ضمك بالرغم من الاعلان الرسمي

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صحيفة الخليج الإلكترونية
نفى الدولي المغربي زكريا حدراف، لاعب الرجاء البيضاوي انتقاله لصفوف ضمك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان نادي ضمك قد أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر” التعاقد مع حدراف لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين.
وقال حدراف في اتصال هاتفي مع صحيفة “هسبورت” أن خبر انتقاله إلى ضمك غير صحيح، ومازال موجود مع فريقه الرجاء ، ولم يحسم مستقبله حتى الآن.
وكشف لاعب الرجاء، عن وجود أكثر من عرض يمتلكه حاليا، داخل المغرب، ولكنه ينتظر نهاية الموسم وانتهاء عقده رسميا مع فريقه قبل الإقدام على أي خطوة بشأن مستقبله.
وشنت وسائل الإعلام المغربية، هجوما عنيفا على حدراف بعد إعلان نادي ضمك التعاقد معه في الصيف
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