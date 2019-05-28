تشافي يبدأ مسيرته التدريبية بتعيينه رسميا في السد

أعلن نادي السد بطل الدوري القطري لكرة القدم، الثلاثاء تعيينه قائده المخضرم الإسباني تشافي، مدربا له في الموسم المقبل خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا، بعد أيام من خوض النجم السابق لفريق برشلونة مباراته الأخيرة كلاعب محترف. وأعلن السد عبر حسابه على “تويتر” اليوم “رسميا #تشافي مدربا للفريق بداية من الموسم القادم”.

وأشار النادي المتوج هذا الموسم بلقب الدوري القطري للمرة الأولى منذ ستة أعوام، “سيخوض الفريق معسكره الإعدادي في برشلونة وتحديداً في جيرونا التي تبعد 100 كم عنها في الفترة من 14 يوليو (تموز) حتى 29 يوليو بمشاركة كل اللاعبين على أن يكون هناك تجمع قبلها بأسبوع في برشلونة للمحترفين واللاعبين غير الدوليين”.

ويخلف تشافي فيريرا الذي انتهى عقده بنهاية الموسم.

ومن المقرر أن يخوض السد مباراته الأولى بإشراف تشافي، في مواجهة مواطنه الدحيل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك في السادس من آب/أغسطس المقبل.

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وكان الإسباني البالغ من العمر 39 عاما، قد خاض في 20 أيار/مايو مباراته الأخيرة كلاعب محترف، وذلك عندما حل فريقه ضيفا على برسيبوليس الإيراني في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال (صفر-2).

وانضم تشافي الى السد في العام 2015 بعد مسيرة مظفرة مع برشلونة أحرز خلالها 34 لقبا. وجدد عقده بنهاية الموسم الماضي لمدة عامين، لكنه أعلن مؤخرا عزمه على اعتزال كرة القدم والانتقال الى التدريب، بعدما فاز مع فريقه القطري بلقب كأس الأمير وكأس قطر 2017، إضافة الى لقب الدوري في موسم 2018-2019.

وبدأت مسيرة تشافي مع الفئات العمرية لبرشلونة، ورافق مع الفريق الأول أسماء مثل القائد السابق وقلب الدفاع كارليس بويول، وأندريس إنييستا “توأمه” في خط الوسط، والقائد الحالي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

دافع عن ألوان الفريق الكاتالوني الأول بين 1998 و2015، وتوج مرتين بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال (2009 و2015)، قبل أن ينتقل الى السد على خطى نجوم آخرين اختاروا إنهاء مسيرتهم في الدولة الخليجية التي تستعد لاستضافة نهائيات مونديال 2022.

وألمح فيرارا مرارا الى أن تشافي سيكون خلفه في المنصب، وقال في مؤتمر صحافي مؤخرا “تشافي سيصبح مدربا كبيرا كما كان لاعبا كبيرا”.