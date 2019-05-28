سلمان_للاغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار في المحافظات #اليمنية

الخليج - واس يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 22 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية. ففي مديرية العبر بمحافظة حضرموت الصحراء تم توزيع 486 وجبة رمضانية جاهزة على عابري السبيل والنازحين والأسر الفقيرة ونزلاء السجون. كما تم في مديرية تبن بمحافظة لحج توزيع 1.428 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والنقاط الأمنية والأسر الفقيرة. Advertisements أما محافظة أبين فتم توزيع 1.224 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والنقاط الأمنية والأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مديريات زنجبار وخنفر وجعار. ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.

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