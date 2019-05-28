الجيش_الجزائري: الحل الوحيد للأزمة بتبني حوار جاد

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صحيفة الخليج الالكترونية
شدد نائب وزير الدفاع الجزائري قائد أركان الجیش الشعبي الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، في الیوم الثاني من زيارته إلى الناحیة العسكرية السادسة، على أن “السبیل الوحید لحل الأزمة التي تعیشھا بلادنا يكمن في تبني نھج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار”.
وأردف الفريق قايد صالح أن “سیادة الحوار تعني استعداد الجمیع إلى الاستماع بل إلى الإصغاء بكل روية وهدوء إلى الجميع، والتزام الحلول المناسبة دون تأخیر”.
وتابع رئیس أركان الجیش الشعبي الوطني أن “الشعب المخلص لوطنه والمدرك لأھمیة الإسراع لإيجاد حلول لا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة، إنه لا ينسى بل لا يريد أن ينسى تلك الفترة الصعبة التي مر بھا خلال التسعینات”.
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