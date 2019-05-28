شكرا لقرائتكم خبر عن هل يزيد الدعم بسبب القروض؟.. توضيح من حساب المواطن والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - الرياض:
أوضح برنامج حساب المواطن أن تحديد قيمة الدعم ليس له علاقة بحجم قروض المستفيد، وأن الدخل يتم حسابه قبل خصم أقساط القروض أو نسبة استقطاع التأمينات الاجتماعية وبناءً عليه يتم تحديد قيمة الدعم.
واضاف البرنامج أن حسباب المواطن لا يضع في الاعتبار قيمة بدل غلاء المعيشة ولا يتم احتسابها ضمن دخل المستفيدين.
جاء ذلك رداً على سؤال مستفيد حول مدى تأثر الدعم وإمكانية زيادته مع وجود أعباء على المستفيد كالقروض.
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