شكرا لقرائتكم خبر عن مسجون 35 عاماً.. جمع 25 مليون ريال لعتق رقبة المحكوم عبدالله العصيمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أعلنت حملة جمع الدية للمحكوم عبدالله بن حمود العصيمي، عن اكتمال مبلغ الدية المطلوبة للعفو عنه وعتق رقبته، وذلك بعد جمع مبلغ 25 مليون ريال. وقدمت الحملة في بيان لها اليوم شكرها لجميع من شاركوا بدعم الحملة والمساهمة في عتق رقبة العصيمي، من أهله وعشيرته وأهل الخير من جميع أنحاء المملكة. Advertisements يذكر أن السجين عبدالله العصيمي يقبع في السجن منذ 35 عاماً، بعد إدانته بارتكاب جريمة قَتل. وكانت شفاعة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف قد أثمرت في وقت سابق عن إقناع أولياء الدم بالتنازل عن القصاص من المحكوم العصيمي، مقابل مبلغ مالي.

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