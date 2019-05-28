زي انهاردة.. نقل قيادة جيش الاحتلال المركزية للقدس

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في مثل هذا اليوم 28 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1968: حكومة إسرائيل تعلن نقل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي إلى القدس الشرقية. وفي عام 632: النبي محمد صلى الله عليه وسلم يولي أسامة بن زيد إمارة الجيش الذي أرسله لتأمين حدود شبه الجزيرة العربية من هجمات الروم. وفي عام 1736: الجيش الروسي يقوم بعملية تخريب واسعة في شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة للدولة العثمانية.

وفي عام 1854: اندلاع حرب القرم والتي نجمت عن خلاف بين رجال الدين الأرثوذكس والكاثوليك حول الأماكن المقدسة.وفي عام 1940: بلجيكا تستسلم لجيش ألمانيا النازية وانسحاب بريطانيا من شمال فرنسا وسقوط باريس بيد القوات ألمانيا النازية وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.وفي عام 1941: الإنجليز يحبطون الثورة التي

وفي عام 1854: اندلاع حرب القرم والتي نجمت عن خلاف بين رجال الدين الأرثوذكس والكاثوليك حول الأماكن المقدسة. وفي عام 1940: بلجيكا تستسلم لجيش ألمانيا النازية وانسحاب بريطانيا من شمال فرنسا وسقوط باريس بيد القوات ألمانيا النازية وذلك خلال الحرب العالمية الثانية. Advertisements وفي عام 1941: الإنجليز يحبطون الثورة التي قادها المناضل العراقي رشيد عالي الكيلاني ضد الإحتلال الإنجليزي. وفي عام 1949: وضع دستور ألماني جديد لتلافي الثغرات في الدستور الألماني القديم الذي أوصل أدولف هتلر لدفة الحكم في ألمانيا. وفي عام 1999: إعادة عرض لوحة العشاء الأخير الشهيرة التي رسمها الرسام الشهير ليوناردو دا فينشي وذلك بعد 22 عاما من الإصلاح والترميم. وفي عام 1660: ولد جورج الأول، ملك إنجلترا من 1714 إلى 1727. وفي عام 1259: توفي كريستوفل الأول، ملك الدنمارك.

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