برئاسة السيسي وبوتين.. «سوتشي» تستضيف أول قمة روسية إفريقية أكتوبر المقبل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن أول قمة روسية إفريقية ستنعقد بمدينة سوتشي الروسية، في أكتوبر المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها: "تستضيف مدينة سوتشي الروسية، في 24 أكتوبر المقبل، قمة روسيا – إفريقيا، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية".

وتنعقد القمة برئاسة مشتركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبحضور قادة جميع دول القارة الإفريقية، إضافة إلى رؤساء كبرى التجمُعات والمنظمات الإقليمية.

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وقال البيان إن القمة الروسية الإفريقية ستركز على مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتابع: "من المتوقع أن تتبنى القمة إعلاناً سياسياً حول المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الإفريقي".