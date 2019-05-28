تركيا تطلق عملية عسكرية ضد «PKK».. ماذا تريد أنقرة من شمال العراق؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عملية عسكرية جديدة أطلقها الجيش التركي خارج حدود بلاده، تحديدا في العراق.

وقبل ساعات، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها المسلحة أطلقت حملة عسكرية ضد عناصر ومواقع حزب العمال الكردستاني في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان: إن "الحملة العسكرية بدأت الاثنين بقصف جوي ومدفعي استهدف مواقع الإرهابيين في المنطقة".

وأضاف البيان: إن "القصف استمر حتى الساعة الثامنة مساءً، لتبدأ بعدها ألوية الكوماندوز بحملتها البرية".

وتابع: "الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها مسبقاً، وتشارك فيها مروحيات أتاك الهجومية، والهدف من الحملة تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك".

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ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية ينفذها الحزب الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

وخلال الأسابيع الأخيرة أجرت بغداد وأنقرة محادثات حول التعاون الأمني والعسكري والاستخباري ومحاربة التنظيمات الإرهابية، منها داعش وحزب العمال الكردستاني، واتفق البلدان على منع استخدام أراضي أي منها لانطلاق الهجمات ضد الآخر.

ويخوض الجيش التركي منذ فترة طويلة مواجهات مباشرة وغير مباشرة مع عناصر مسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني.