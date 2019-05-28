شكرا لقرائتكم المعارضة السودانية تبدأ إضراباً للضغط على المجلس العسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 16:59

الخرطوم - أ ف ب - نفذت المعارضة السودانية اليوم الثلثاء إضراباً عاماً يستمر يومين، بناء على دعوة قادة حركة الاحتجاج بهدف زيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة الى المدنيين.



وعلق مئات الركاب في مطار الخرطوم الدولي وكذلك في محطة الحافلات الرئيسية في العاصمة إثر انضمام العديد من الموظفين الى الإضراب، كما توقف موظفون في مكاتب حكومية وفي شركات خاصة عن العمل.

وتعثرت المحادثات بين تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يمثّل المحتجّين وضبّاط الجيش الذين تولوا السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان (أبريل) الماضي.

وفي مطار الخرطوم هتف عشرات الموظفين "حكم مدني حكم مدني"، على ما أفاد صحافي في "وكالة فرانس" برس في المكان، وحمل موظفون آخرون لافتات أو وضعوا شارات كتب عليها "أنا مضرب".

وعلّقت شركات الطيران السودانية "بدر" و"تاركو" و"نوفا" رحلاتها اليوم، لكن بعض الرحلات الدولية بقيت على قوائم الوصول والمغادرة. وألغت "مصر للطيران" رحلاتها الى الخرطوم، فيما أعلنت شركة "فلاي دبي" إنها "تراقب" الموقف. وعَلِق ركاب في محطة الخرطوم الرئيسية للركاب بسبب مشاركة مئات الموظفين في الإضراب، وحمل بعض الموظفين لافتات تقول "لا حافلات اليوم وغداً. نحن مضربون".

وقالت المسافرة فطيمة عمر وهي تنتظر مع أطفالها في محطة الحافلات: "يجب أن أسافر لمدينة الجضارف لأقضي العيد مع أسرتي، لكنني لست غاضبة لأنني أتفهم سبب الإضراب".

وفي بورتسودان، المرفأ الاقتصادي الحيوي، انضم العديد من الموظفين إلى الإضراب. وقال الموظف على رصيف المرفأ عثمان طاهر: "نريد حكماً مدنياً للتخلص من الفساد في بورتسودان".

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وقال القيادي في التحالف صديق فاروق لـ"فرانس برس": "وصلتنا استجابة عالية جداً لدعوتنا، وهي أكثر من توقعاتنا. هناك قطاعات لم نكن نتوقّع مشاركتها وصلتنا منها استجابات". وأضاف: "الإضراب لمدة يومين يريد إرسال رسالة واضحة للعالم بأنّ الشعب السوداني يريد تغييراً حقيقياً ولن يقبل بأن تبقى السلطة في يد العسكريين".

وقال القيادي في التحالف وجدي صالح لصحافيين مساء أمس الاثنين: "لم يتم تحقيق اختراق بعد في المفاوضات مع المجلس العسكري"، مشيراً إلى أن التحالف مستعد للتفاوض إذا وافق قادة الجيش على بدء جولة مباحثات جديدة. وقال: "نأمل أن نصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري وألا نضطر للدخول في إضراب لأجل غير مسمى".

وقال قادة الاحتجاج إن أطباء ومحامين ومدعين في النيابة وموظفين في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل العام وشبكة القطارات والاتصالات والطيران المدني شاركوا في الإضراب.

وأقدم العسكريون، تحت ضغط الشارع، على إجراء مفاوضات مع ممثلين عن المتظاهرين اجتمعوا ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير. وحقّقت المفاوضات اتفاقاً على تشكيل مجالس مختلطة لفترة انتقالية مدّتها 3 سنوات، لكنّها اصطدمت بإصرار العسكر على ترؤس مجلس السيادة ورفض التحالف ذلك. وإزاء ذلك، قرّر قادة الاحتجاج اللجوء الى الإضراب العام.

وكشفت الدعوة إلى الإضراب تصدّعات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، إذ أعلن "حزب الأمة"، أحد أبرز الأعضاء في التحالف، رفضه الإضراب.

وأكد الحزب في بيان أمس الأحد أن "الإضراب العام سلاح علينا استخدامه باتفاق الجميع، وعلينا تجنب الإجراءات التي ليس عليها اتفاق". في المقابل، أعلن حزب المؤتمر برئاسة عمر الدقير المنضوي في التحالف أنه سيشارك في الإضراب للتنديد بـ"تعنّت" المجلس العسكري.

وقالت طبيبة الأسنان هزار مصطفى خلال مشاركتها في مسيرة في وسط الخرطوم من أجل حشد التأييد للمشاركة في الإضراب العام والعصيان المدني: "نحن هنا لنقول إن الحكومة المدنية هي الحل الوحيد للردّ على مطالب الشعب السوداني". وأضافت: "نعتبر المجلس العسكري جزءاً من النظام السابق. لا نرى أنّه سيعطينا أي حق أو سيقودنا نحو دولة عادلة".