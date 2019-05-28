عبد المهدي يعلن عن زيارتين لواشنطن وطهران قريبا

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بغداد — سبوتنيك. وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء "هناك زيارة قريبة لواشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة".
© AFP 2019 / Atta Kenare
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وصف يوم أمس الاثنين، زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد ولقاءاته بالسياسيين العراقيين بأنها "بناءة".
وقال ظريف في تغريدة على "تويتر": "في العراق… حيث عقدت اجتماعات بناءة وموضوعية مع الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقيادة ائتلافين برلمانيين في هذا البلد".
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