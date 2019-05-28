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عبد المهدي يعلن عن زيارتين لواشنطن وطهران قريبا

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بغداد — سبوتنيك. وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء "هناك زيارة قريبة لواشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة".

© AFP 2019 / Atta Kenare

وأضاف عبد المهدي خلال المؤتمر "تحركنا نحو التهدئة لتجنيب العراق تداعيات العقوبات على طهران".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وصف يوم أمس الاثنين، زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد ولقاءاته بالسياسيين العراقيين بأنها "بناءة".

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر": "في العراق… حيث عقدت اجتماعات بناءة وموضوعية مع الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقيادة ائتلافين برلمانيين في هذا البلد".

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