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يعقد المؤتمر الذي ينظمه مركز الدراسات والأبحاث الهندي ORF، ومركز الأبحاث الأفريقي ORFA، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، وجامعة الرباط الدولية، وجهة طنجة تطوان الحسيمة.
© AP Photo / Joerg Sarbach
واستضافت النسخة الافتتاحية من برنامج CyFy Africa أكثر من 100 متحدث والعديد من الحضور من 40 دولة، لمناقشة الفرصة الاقتصادية للفضاء الإلكتروني والقضايا الحساسة المتعلقة بالخصوصية والوصول الشامل، إلى جانب مناقشة سبل اعتماد آسيا وأفريقيا على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لإعادة تشكيل مجتمعاتهما.
ومن المقرر أن يستند "CYFY Africa 2019"على هذه المحادثات، تزامنا مع مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا، أبرزها استكشاف الابتكارات المحلية وأنظمة حوكمة البيانات الناشئة، وأطر الحقوق الرقمية المتطورة، وتوسيع وسائل الإعلام الجديدة، وكذا آثار التقنيات الناشئة على النمو الاقتصادي والتنقل الاجتماعي والأمن القومي.
ومن المقرر أن يتم إطلاع المؤتمر على الخبرات والسياقات الأفريقية، لتجسيد نجاح القارة عبر التقنيات الناشئة، وتحديد مسار المستقبل الرقمي في المنطقة.
يوفر CyFy Africa فرصة فريدة للتفاعل مع الأفراد والمجتمعات من آسيا وأفريقيا، المستجيبون للفرص والتهديدات الرقمية، وسيضم العديد من الأصوات والممثلين الجدد، ما يجعله مختلفًا عن المناقشات والمحادثات في جميع أنحاء العالم، لا سيما مع وجود عدد من الشركاء البارزين بموضوع المؤتمر، كلجنة مكافحة الإرهاب، التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا التعاون الرقمي الفريق الرفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة، وشركاء آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر انعقاد مؤتمر"سايفاي أفريقيا 2019" في طنجة... 7 يونيو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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