الأردن... دعوات لوقفة احتجاجية رفضا لزيارة كوشنر وورشة البحرين

وتأتي الوقفة الاحتجاجية بحسب الحركة، رفضا لزيارة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الأردن، غدا الأربعاء، ورفضا لمسار "صفقة القرن"؛ بحسب وكالة "عمون".

ومن المفترض أن يزور مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، الأردن، غدا الأربعاء، في جولة يزور خلالها عدة دول في المنطقة.

كتب باراك رافيد، مراسل القناة العبرية الـ"13"، اليوم، الثلاثاء، على حسابه الرسمي على "تويتر"، تغريدة، جاء فيها أن كوشنر سيلتقي العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لبحث مدى مشاركته في ورشة البحرين، المقررة الشهر المقبل.

ونشر رافيد تغريدة أخرى أوضح من خلالها أن العاهل الأردني رفض حضور قمة البحرين، التي ستناقش الجانب الاقتصادي من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وبأن العاهل البحريني هاتف نظيره الأردني، أمس، الاثنين، لبحث مدى مشاركة الملك عبد الله الثاني في قمة المنامة من عدمه، في ظل ضغوط فلسطينية على عمان لحثها على عدم المشاركة، مقابل ضغوط أمريكية على المشاركة.

ودعت مملكة البحرين إلى ورشة عمل بعنوان (السلام من أجل الازدهار) في 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل.