دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي احتفلوا بعيد الفطر بصحبة هاتف OPPO Reno Series

يعتبر عيد الفطر السعيد مناسبة مميزة تتوّج خيرات شهر رمضان المبارك، وتمنح فرصة مميزة للاحتفال بصحبة العائلة والأصدقاء. فهؤلاء هم الأشخاص الذين تكتمل بحضورهم أفراحنا وننعم معهم بلحظات لا تنسى، لكن التقاط الصور ومقاطع الفيديو يسمح لنا باستعادة تلك اللحظات الخاصة مراراً وتكراراً على مرّ السنين. لذلك، اغتنموا فرصة تواجدكم إلى جانب أحبائكم، وأطلقوا العنان لقدرات هاتفSeries OPPO Reno ليلتقط لحظاتكم المميزة ويُبقي الذكريات الخالدة المفعمة بالبهجة والسعادة لاستعادتها وقتما تشاؤون.

© alqiyady احتفلوا بعيد الفطر بصحبة هاتف OPPO Reno Series

ويعدّ هاتف OPPO Reno Series الذي تم إطلاقه مؤخراً هدية مثالية للاستمتاع بتجربة فائقة في هاتف ذكي، بما يمتلكه من مزايا رائدة تضم شاشة بانورامية كاملة، وكاميرا مخفية.

مع هاتف OPPO Reno Series، يمكنكم دوماً تسجيل لحظاتكم الرائعة بصور ومقاطع فيديو عالية الوضوح.

تم تجهيز هاتف OPPO Reno Series بشاشة بانورامية قياس 6.6 بوصة، ذات حواف رفيعة، تشغل 93.1٪ من واجهة الهاتف. ويوفر الإطار الرفيع للغاية صوراً مذهلة للمستخدم، ويمنحه مساحة أكبر للاستمتاع بمشاهدة استثنائية لأي محتوى على الهاتف، لا سيما في الألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو.

وفي الوقت الذي تعدّ فيه الشاشة البانورامية واحدة من أبرز المزايا في الهاتف، فإن سلسلة OPPO Reno تنقل المستخدمين إلى تجربة لم يسبق لأي هاتف ذكي أن قدمها، مع الكاميرا المخفية الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل والتي تنبثق من أعلى الهاتف كزعنفة القرش، لتغيّر المفاهيم السائدة في عالم الهواتف الذكية. وبفضل هذه الكاميرا الثورية، بات التقاط صور السيلفي بأسلوب احترافي أمراً بالغ السهولة.

© alqiyady احتفلوا بعيد الفطر بصحبة هاتف OPPO Reno Series

كما تساعد هواتف Reno Series الجديدة على التقاط صور ليلية مذهلة بجودة احترافية، بفضل الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة الذي يسخّر أحدث التقنيات الذكية في عالم التصوير الفوتوغرافي للتغلب على تحديات التقاط الصور ومقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة، ليتمكّن أي مستخدم من الحصول على صور زاهية وواضحة في غاية السهولة.

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يقدّم هاتف OPPO Reno Series تجربة تفوق التوقعات، لا تقتصر فقط على الشاشة البانورامية. فهو الهاتف الذي يحتفي بأعلى درجات الإبداع من حيث التصميم والجودة الرفيعة في التقاط الصور ويمكّننا من الاستمتاع بكل لحظة من حياتنا. وهو مثالي لأولئك الراغبين بتسجيل تجاربهم وذكرياتهم، وللحالمين وأصحاب الذوق الرفيع الذين يثمنون الأناقة المترفة، والابتكار السبّاق، والمزايا الرائعة والأداء العالي.

التوافر

يتوفر OPPO Reno Series بذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت لدى مجموعة مختارة من متاجر التجزئة باللونين الأخضر الفاتح والأسود الداكن بسعر 1899 درهم في دولة الإمارات العربية المتحدة و1899 ريال في المملكة العربية السعودية. المزيد:

Oppo Reno هاتف الكاميرا المبتكرة والمواصفات المتكاملة

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