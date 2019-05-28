دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Dell تكشف عن تحديث أجهزة XPS و Inspiron وتصميم جديد لجهاز XPS المتحول 2 في 1 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Dell في مؤتمر Computex عن مجموعة من الإصدارات الجديدة من سلسلة XPS و Inspiron، كما كشفت عن الإصدار المتحول 2 في 1 من جهاز XPS الذي ينطلق بتصميم جديد من الشركة.

يأتي XPS 13 الذي أعيد تصميمه وأطلق من جديد في معرض CES 2019 بشاشة InfinityEdge بحجم أكبر، كما يتوفر بإختيار بدقة عرض 4K، مع webcam في الجزء العلوي، وآداء أفضل مع تصميم مميز وجديد لهكيل الجهاز.

بينما يأتي جهاز XPS 13 المتحول 2 في 1 بتصميم أفضل للفواصل التي تدعم الإنحناء حتى 360 درجة بآلية أفضل في هذا الإصدار من الإصدار السابق.

وينطلق الجهاز بالجيل العاشر من معالجات Ice Lake نموذج U من سلسلة معالجات إنتل المميزة بدقة تصنيع 10 نانومتر، وهي أول معالجات إنتل بدقة تصنيع 10 ناومتر، حيث من المقرر أن يدعم المعالج عمر أطول للبطارية يصل بالجهاز إلى 16 ساعة من عمر الشحن.

كما تقدم Dell بعض التغييرات أيضاً في الإصدار الجديد من حاسب XPS 15، حيث تأتي كاميرة webcam أيضاً الآن في الجزء العلوي من الجهاز، كما يتميز هذا الإصدار بآداء أسرع بفضل معالج إنتل ثماني الأنوية من الجيل التاسع، أيضاً تقدم Dell إختيار للجهاز بشاشة OLED وهو إختيار يتوفر للمرة الأولى في سلسلة أجهزة XPS.

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من جانب أخر قدمت Dell الإصدارات الجديدة من سلسلة Inspiron، حيث يأتي جهاز Inspiron 15 7000 بآداء أفضل مع رقاقة معالج Core H من إنتل، كما يدعم السعة التخزينية المزدوجة في SSD، ويضم كرت الشاشة GTX 1650 من إنفيديا.

كما تقدم نماذج متحولة 2 في 1 من الأجهزة بحجم 13 و15 إنش، وتأتي الأجهزة بقلم active الذي يدعم التخزين في فواصل الجهاز في حالة عدم الإستخدام.

أيضاً يأتي جهاز Inspiron 13 5000 من بين الإصدارات الجديدة إلى جانب جهاز Inpsiron 11 3000 المتحول 2 في 1 الذي يضم رقاقة AMD.

Dell قدمت أيضاً 2 من أجهزة الكل في واحد التي تنافس بها iMac والتي تأتي بحجم 24 و27 إنش، في جهازي Inspiron 24 5000 و Inspiron 27 7000، حيث تتميز الأجهزة بشاشات Infinity Edge بدقة عرض Full HD.

المصدر

هذا الموضوع Dell تكشف عن تحديث أجهزة XPS و Inspiron وتصميم جديد لجهاز XPS المتحول 2 في 1 ظهر على التقنية بلا حدود.