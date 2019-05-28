شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الاتحاد الأفريقى يدعو إلى استئناف المفاوضات السودانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مبعوث الاتحاد الأفريقى إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، الثلاثاء، المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى العمل بسرعة على استئناف مفاوضات الانتقال إلى سلطة مدنية.
وحذر مبعوث الاتحاد الأفريقى من فشل المفاوضات، فى تصريحات نقلتها سكاى نيوز عربيةـ، قائلا: "السودانيون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاتجاه للفوضى أو طريق السلم والتفاوض".
ودعا ولد لبات المجلس العسكرى و"الحرية والتغيير" إلى تفادى "توتر الأجواء"، وضرورة إيجاد "جو ملائم للشراكة بين الطرفين بالاحترام المتبادل وبالتخفيف من التصعيد".
وتعرقلت جولات التفاوض بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير نتيجة اختلاف الرؤى المتعلقة بالمجلس السيادى، إلا أن الطرفين يشددان على أهمية استمرار الحوار.
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