شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: أى طرح اقتصادى لن يكون بديلا لحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على أن أي طرح اقتصادي لمعالجة تداعيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يمكن أن يكون بديلا لخطة سياسية شاملة لتنفيذ حل الدولتين، بحسب ما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

وشدد الصفدي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفني على "ضرورة أن تنطلق جميع الجهود من حقيقة أن السلام سبيله إنهاء الاحتلال واعتماد خطوات عملية لتحقيق ذلك".

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واتفق وزيرا الخارجية على أن "دعم التنمية الاقتصادية عامل ضروري تكون جدواه مهمة وأساسية في إسناد الحل السياسي الذي يحدد الوصول لحل الدولتين هدفا واضحا له وليس خارجه".

وثمن الصفدي موقف إيرلندا المساند "لحل الدولتين" ودعمها لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مؤكدا أهمية دور حكومة دبلن وأوروبا في جهود حل الصراع وتجاوز التحديات الإقليمية.

وفي السياق ذكرت وسائل إعلام أردنية، أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنير، سيزور الأردن الأربعاء المقبل، في جولة تشمل عددا من دول المنطقة.