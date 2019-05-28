شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الجزائري: الشعب لا يريد تكرار تجربة مريرة سابقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، إن الشعب الجزائري أصبح لا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة، كما أنه يدرك أهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة.
و أضاف قايد أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة، وذلك حسبما أفادت "سكاى نيوز عربية" فى بيان عاجل لها.
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