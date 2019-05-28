شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادى حوثى وعدد من مرافقيه أثناء محاولتهم التسلل شمال الضالع باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل قائد فرقة الاقتحامات الحوثية "عبد الإله على محمد المقداد" وعدد من مرافقيه، اليوم الثلاثاء، أثناء محاولتهم التسلل شمال محافظة الضالع.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، عن مصادر ميدانية، اليوم الثلاثاء، أن المقداد ومرافقيه قتلوا أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع القوات المشتركة فى جبل صامح شمال الضالع، فى حين واصلت قوات الجيش اليمنى تقدمها شمال المحافظة وسط انهيارات واسعة بصفوف مسلحى القيادى الحوثي.

يذكر أن 12 حوثيا قتلوا فيما أُسر 15 آخرين فى كمين نفذته قوات الجيش الوطنى - الإثنين الماضى - بمنطقة العود شمال الضالع.