الرئاسة التركية تعلن عن لقاء مرتقب بين أردوغان والرئيس العراقي

إسطنبول / حسين كولا أوغلو / الخليج 365
أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عن لقاء مرتقب يجمع الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي برهم صالح، الثلاثاء، بإسطنبول.
وقال ألطون، في تغريدة عبر "تويتر"، إن اللقاء سيتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
وأضاف أنه، بعد نهاية اللقاء مباشرةً، سيُقام إفطار على شرف الرئيس العراقي وعقيلته، بحضور الرئيس التركي، وعقيلته أمينة أردوغان، في قصر السلطان "وحيد الدين"، في الشق الآسيوي من المدينة.
ولم تحدد التغريدة مدة زيارة الرئيس العراقي لتركيا.
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