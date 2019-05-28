العراق يعتزم استرداد آلاف القطع الأثرية من الولايات المتحدة

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

أعلن العراق، الثلاثاء، عزمه استرداد الآلاف من قطعه الأثرية من الولايات المتحدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، تلقت الناضول نسخة منه.

ونقل البيان عن وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني، قوله إنه يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن "من أجل استرداد 5 آلاف و500 قطعة أثرية، من شركة 'هوبي لوبي (خاصة)''.

كما يعتزم أيضا استرداد "10 آلاف رقيم طيني من جامعة كورنيل (أمريكية خاصة)، إضافة إلى قطع أثرية من جامعة بنسلفانيا (أمريكية خاصة)".

ولفت الحمداني إلى أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الإعلام الكويتي، لاسترداد الممتلكات الثقافية العراقية، والتفاوض على العديد من المشاريع، بينها "إقامة نشاط مشترك مثل مؤتمر الأسبوع الثقافي العراقي، في (أكتوبر) تشرين الأول المقبل".

وأضاف: "تم أيضا توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا لاسترداد الآثار الموجودة في متحف هاتاي، وكذلك مع لبنان ومتحف نابو لامتلاكه قطعاً أثرية ولوحات فنية" عراقية.

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وكشف الحمداني أن "الجانب الإيراني سيبعث وفداً هندسياً إلى العراق، لصيانة طاق كسرى (إيوان المدائن) لما يمتلكونه من خبرة في مجال صيانة الأبنية الطينية المشيدة بالطابوق واللبان".

و"إيوان المدائن" أو كما يعرف محليا "طاق كسرى"؛ هو الأثر الباقي من أحد قصور كسرى آنوشروان، يقع جنوب العاصمة العراقية بغداد.

ونهبت الآثار العراقية في مراحل متعددة، منها عام 2003 بعد غزو الولايات المتحدة للعراق، كما تعرضت مقتنيات تاريخية كانت مودعة في المتاحف والقصور الرئاسية للنهب أيضا.

فيما دمّر وجرف تنظيم "داعش"، مدينتي "نمرود" و"الحضر" الأثريتين، في محافظة نينوى (شمال)، واللتين يعود تاريخهما إلى ما قبل الميلاد.

كما دمر التنظيم الإرهابي أثار متحف الموصل (مركز المحافظة)، ومواقع أثرية أخرى، خلال سيطرته على المدينة بين عامي 2014 و2017، وهو ما أثار استنكارًا محليًا ودوليًا واسعًا.

ولا تزال المواقع الأثرية العراقية عرضة للنبش العشوائي منذ عقود طويلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.