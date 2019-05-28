إيداع أكثر من ملياري ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة

صحيفة الخليج الالكترونية

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الثلاثاء) مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر شوال في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل مباشر.

وشملت الإيداعات: المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، إضافةً إلى بدل غلاء المعيشة.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم المبارك إن تقديم موعد صرف المعاشات جاء مراعاةً لاحتياجات المستفيدين والتزاماتهم المادية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن إجمالي المبالغ المصروفة تجاوز ملياري ريال، منها 1,383,877,816 ريالا للمعاشات الضمانية، و191,408,784ريالاً مساعدات نقدية لأجل الغذاء، و101,489,868 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 336,600,000 ريال بدل غلاء معيشة.