ميدو : سأعود للتدريب قريبًا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الوحدة السعودي، ولاعب الزمالك السابق، نيّته العودة للتدريب الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه تلقى عروضًا من أندية مصرية لتولي تدريب أحدها في الموسم المقبل، بالإضافة إلى عرض إماراتي، موضحًا أنه سيكون متواجدًا في المنطقة الفنية لفريق ما، عقب نهاية الموسم الجاري.
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونة نشرها موقع الشروق المصري أنه يمتلك عرضا رسميا إماراتيا بالإضافة لعدد من العروض من أندية كبيرة في الدوري المصري.
وأضاف ميدو، أنه يعمل على استخراج الرخص التدريبية، وبناء علاقات قوية من أجل تحقيق رغبته في التدريب بأوروبا.
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