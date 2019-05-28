ميدو : سأعود للتدريب قريبًا

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونة نشرها موقع الشروق المصري أنه يمتلك عرضا رسميا إماراتيا بالإضافة لعدد من العروض من أندية كبيرة في ​الدوري المصري​.

وأضاف ميدو، أنه يعمل على استخراج الرخص التدريبية، وبناء علاقات قوية من أجل تحقيق رغبته في التدريب بأوروبا.